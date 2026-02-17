Matteo Berrettini scende in campo a Rio de Janeiro per il suo primo match all’ATP 500, dopo aver deciso di partecipare per testare la forma fisica e migliorare il suo ranking. La partita contro Barrios Vera si svolge in un’atmosfera calda e rumorosa, con i tifosi italiani che sperano in una buona prestazione. La sfida inizia tra pochi minuti, mentre i giocatori si preparano negli spogliatoi prima di entrare in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:10 Una buonasera a tutti, e bentrovati per l’esordio di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Rio de Janeiro, in Brasile. Dall’altra parte della rete il cileno Tomas Barrios Vera Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro tra Matteo Berrettini e il cileno Tomas Barrios Vera, entrato come lucky loser al posto di Lorenzo Sonego. Dopo quattro anni il capitolino torna in Brasile, e lo fa dopo aver esordito in stagione a Buenos Aires (2° turno). Si diceva che avrebbe dovuto esserci Sonego al posto di Barrios Vera, ma il torinese si è trovato costretto a saltare il torneo a causa di un guaio al polso, fatto che ha causato il rientro del cileno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Barrios Vera, ATP Rio 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il romano

LIVE Berrettini-Barrios Vera, ATP Rio 2026 in DIRETTA: l’azzurra affronta il lucky loser cilenoMatteo Berrettini affronta Tomas Barrios Vera nel primo turno dell’ATP 500 di Rio, dopo che il cileno è entrato nel torneo come lucky loser al posto di Lorenzo Sonego.

Dove vedere in tv Berrettini-Barrios Vera oggi, ATP Rio 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini sfiderà Marcelo Tomás Barrios Vera oggi, martedì 17 febbraio, nel primo turno dell’ATP500 di Rio de Janeiro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.