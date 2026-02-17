LIVE Berrettini-Barrios Vera ATP Rio 2026 in DIRETTA | tra poco in campo il romano
Matteo Berrettini scende in campo a Rio de Janeiro per il suo primo match all’ATP 500, dopo aver deciso di partecipare per testare la forma fisica e migliorare il suo ranking. La partita contro Barrios Vera si svolge in un’atmosfera calda e rumorosa, con i tifosi italiani che sperano in una buona prestazione. La sfida inizia tra pochi minuti, mentre i giocatori si preparano negli spogliatoi prima di entrare in campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:10 Una buonasera a tutti, e bentrovati per l’esordio di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Rio de Janeiro, in Brasile. Dall’altra parte della rete il cileno Tomas Barrios Vera Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro tra Matteo Berrettini e il cileno Tomas Barrios Vera, entrato come lucky loser al posto di Lorenzo Sonego. Dopo quattro anni il capitolino torna in Brasile, e lo fa dopo aver esordito in stagione a Buenos Aires (2° turno). Si diceva che avrebbe dovuto esserci Sonego al posto di Barrios Vera, ma il torinese si è trovato costretto a saltare il torneo a causa di un guaio al polso, fatto che ha causato il rientro del cileno. 🔗 Leggi su Oasport.it
