LIVE Berrettini-Buse 3-6 6-2 1-4 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il peruviano ottiene il break dopo l’interruzione

Matteo Berrettini si trova in difficoltà contro Buse nel torneo ATP di Rio, dopo aver perso il primo set e vinto il secondo. La partita ha subito un’interruzione a causa di un problema sul campo, che ha interrotto il ritmo di gioco. Al momento, il peruviano ha ottenuto un break importante e conduce con un punteggio di 4-1 nel terzo set. Il match continua a offrire emozioni ai tifosi presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Largo il diritto incrociato del romano. 40-15 Rovescio lungolinea vincente del classe 2004. 30-15 Lungo il diritto incrociato giocato in difesa dell'italiano. 15-15 Largo il passante di diritto incrociato deviato dal nastro di Buse. 15-0 Servizio interno vincente del nativo di Lima. 3-1 Ace esterno del numero 57 ATP. 40-0 Smash lungolinea e vincente di Berrettini. 30-0 Diritto incrociato e vincente del romano. 15-0 Servizio esterno vincente del portacolori del bel paese. 3-0 Lungo il diritto lungolinea di Berrettini. A-40 Volée di rovescio lungolinea e vincente giocata in allungo del sudamericano.