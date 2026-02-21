LIVE Berrettini-Buse 3-6 6-2 0-1 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il peruviano tiene la battuta in questo inizio di terzo parziale

Matteo Berrettini e Buse stanno giocando a Rio de Janeiro, con il match sospeso a causa della pioggia. Dopo aver vinto il secondo set, il peruviano conduce 1-0 nel terzo, mentre il pubblico aspetta con trepidazione la ripresa. La partita, iniziata con ritmo intenso, si è interrotta improvvisamente, lasciando in sospeso la sfida. La pioggia leggera non permette di continuare, e i giocatori restano in attesa di nuove condizioni.

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 6-2, 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il peruviano tiene la battuta in questo inizio di terzo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:29 Il match è sospeso. Sta piovendo anche se non particolarmente forte. Berrettini chiede alla giudice di sedia di fermarsi. Tourte è ora scesa dalla sedia e si sta confrontando con il supervisior. 0-15 Lungo il diritto lungolinea dell’italiano. 1-0 Diritto incrociato vincente del numero 91 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del classe 2004. 30-30 Lungo il rovescio lungolinea del sudamericano. 30-15 In rete il rovescio incrociato in back dell’azzurro. 15-15 Largo il diritto incrociato di Berrettini. 0-15 Largo il diritto incrociato del peruviano. Servirà Buse in questo inizio di terzo set.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 5-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: l’azzurro è sopra di due break in questo secondo parzialeMatteo Berrettini ha vinto il primo set contro Buse e conduce ora 5-1 nel secondo nel torneo ATP di Rio. LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 0-0, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il primo set è del peruvianoMatteo Berrettini perde il primo set contro Buse al torneo ATP di Rio, con un punteggio di 3-6. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Buse, 3-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruviano; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp di Rio de Janeiro in tv e streaming; Tennis Tracker: tutte le notizie sul tennis in Diretta!; Sinner, Berrettini e non solo: il programma su Sky. LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale nella ... oasport.it Pronostico Matteo Berrettini-Ignacio Buse: le scommesse sui quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2026 di TennisPronostico Berrettini-Buse 20 febbraio 2026. Analisi, quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse di tennis, ATP Rio de Janeiro. betitaliaweb.it Quarti di finale definiti al Rio Open e il nostro Matteo è tra i migliori otto! Dopo la vittoria in rimonta contro Lajovic, Berrettini affronterà stasera il giovane peruviano Ignacio Buse per un posto in semifinale. L'incontro è in programma sul campo Guga Kuerten - facebook.com facebook Ignacio Buse, il talento peruviano con uno stadio di famiglia a Lima e uno zio chef superstar Dopo aver eliminato Fonseca a Rio, ora sfida Berrettini per un posto in semifinale. Chi è la nuova speranza del Perù #RioOpen #Tennis x.com