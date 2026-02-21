LIVE Berrettini-Buse 3-6 5-1 ATP Rio 2026 in DIRETTA | l’azzurro è sopra di due break in questo secondo parziale
Matteo Berrettini ha vinto il primo set contro Buse e conduce ora 5-1 nel secondo nel torneo ATP di Rio. L’azzurro ha strappato il servizio all’avversario e si trova a due giochi dalla vittoria parziale. La partita è in corso e i tifosi seguono ogni punto in diretta streaming. Berrettini dimostra sicurezza al servizio, mentre Buse cerca di reagire. La sfida continua con un punteggio molto favorevole per il tennista italiano.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 In rete la risposta di diritto incrociato del numero 57 ATP. 30-40 Diritto incrociato e vincente del classe ’96. Set point. 30-30 Altro diritto incrociato e vincente del nativo di Lima. 15-30 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo del sudamericano. 0-30 Diritto lungolinea vincente del romano. 0-15 Doppio fallo del peruviano. 5-1 Servizio interno vincente dell’azzurro. A-40 Palla corta di diritto incrociata e vincente di Berrettini. 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente dell’italiano. 30-40 In rete il rovescio incrociato del nativo di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Berrettini-Buse, 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruvianoMatteo Berrettini ha subito un break all'inizio del match contro Buse, durante l’ATP di Rio.
LIVE Berrettini-Buse, 1-3, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruvianoMatteo Berrettini ha perso il primo set contro Buse al torneo ATP di Rio, a causa di un break subito all’inizio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Buse, 3-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruviano; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp di Rio de Janeiro in tv e streaming; Tennis Tracker: tutte le notizie sul tennis in Diretta!; Sinner, Berrettini e non solo: il programma su Sky.
LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale nella ... oasport.it
Pronostico Matteo Berrettini-Ignacio Buse: le scommesse sui quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2026 di TennisPronostico Berrettini-Buse 20 febbraio 2026. Analisi, quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse di tennis, ATP Rio de Janeiro. betitaliaweb.it
Quarti di finale definiti al Rio Open e il nostro Matteo è tra i migliori otto! Dopo la vittoria in rimonta contro Lajovic, Berrettini affronterà stasera il giovane peruviano Ignacio Buse per un posto in semifinale. L'incontro è in programma sul campo Guga Kuerten - facebook.com facebook
Ignacio Buse, il talento peruviano con uno stadio di famiglia a Lima e uno zio chef superstar Dopo aver eliminato Fonseca a Rio, ora sfida Berrettini per un posto in semifinale. Chi è la nuova speranza del Perù #RioOpen #Tennis x.com