LIVE Berrettini-Buse 3-6 5-1 ATP Rio 2026 in DIRETTA | l’azzurro è sopra di due break in questo secondo parziale

Matteo Berrettini ha vinto il primo set contro Buse e conduce ora 5-1 nel secondo nel torneo ATP di Rio. L’azzurro ha strappato il servizio all’avversario e si trova a due giochi dalla vittoria parziale. La partita è in corso e i tifosi seguono ogni punto in diretta streaming. Berrettini dimostra sicurezza al servizio, mentre Buse cerca di reagire. La sfida continua con un punteggio molto favorevole per il tennista italiano.

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 5-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: l’azzurro è sopra di due break in questo secondo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 In rete la risposta di diritto incrociato del numero 57 ATP. 30-40 Diritto incrociato e vincente del classe ’96. Set point. 30-30 Altro diritto incrociato e vincente del nativo di Lima. 15-30 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo del sudamericano. 0-30 Diritto lungolinea vincente del romano. 0-15 Doppio fallo del peruviano. 5-1 Servizio interno vincente dell’azzurro. A-40 Palla corta di diritto incrociata e vincente di Berrettini. 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente dell’italiano. 30-40 In rete il rovescio incrociato del nativo di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Berrettini-Buse, 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruvianoMatteo Berrettini ha subito un break all'inizio del match contro Buse, durante l’ATP di Rio. LIVE Berrettini-Buse, 1-3, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruvianoMatteo Berrettini ha perso il primo set contro Buse al torneo ATP di Rio, a causa di un break subito all’inizio. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Buse, 3-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruviano; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp di Rio de Janeiro in tv e streaming; Tennis Tracker: tutte le notizie sul tennis in Diretta!; Sinner, Berrettini e non solo: il programma su Sky. LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale nella ... oasport.it Pronostico Matteo Berrettini-Ignacio Buse: le scommesse sui quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2026 di TennisPronostico Berrettini-Buse 20 febbraio 2026. Analisi, quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse di tennis, ATP Rio de Janeiro. betitaliaweb.it Quarti di finale definiti al Rio Open e il nostro Matteo è tra i migliori otto! Dopo la vittoria in rimonta contro Lajovic, Berrettini affronterà stasera il giovane peruviano Ignacio Buse per un posto in semifinale. L'incontro è in programma sul campo Guga Kuerten - facebook.com facebook Ignacio Buse, il talento peruviano con uno stadio di famiglia a Lima e uno zio chef superstar Dopo aver eliminato Fonseca a Rio, ora sfida Berrettini per un posto in semifinale. Chi è la nuova speranza del Perù #RioOpen #Tennis x.com