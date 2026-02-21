LIVE Berrettini-Buse 3-6 0-0 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il primo set è del peruviano
Matteo Berrettini perde il primo set contro Buse al torneo ATP di Rio, con un punteggio di 3-6. La partita si svolge sotto il sole caldo del Brasile, e l’azzurro ha già commesso un doppio fallo che pesa sul suo gioco. Ora il tennista italiano si prepara a servire all’inizio del secondo set, deciso a recuperare il match. La sfida continua con i due giocatori pronti a darsi battaglia sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Buse in questo inizio di secondo set. 6-3 Doppio fallo dell’azzurro. Il primo set è del peruviano. Seconda. 15-40 Lungo il rovescio lungolinea in back giocato in attacco di Berrettini. Ci sono due set point. 15-30 Lungo il diritto incrociato del classe ’96. 15-15 In rete il rovescio lungolinea di Buse. 0-15 In rete il diritto lungolinea dell’azzurro giocato a metà campo. 5-3 Altro servizio vincente, questa volta interno, del peruviano. 40-0 Servizio esterno vincente del numero 91 ATP. 30-0 Lungo il rovescio in back incrociato di Berrettini. 15-0 Palla corta di rovescio lungolinea vincente del sudamericano.🔗 Leggi su Oasport.it
