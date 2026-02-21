L’Italia torna davanti alla Francia in un medagliere delle Olimpiadi | gli ultimi precedenti estivi ed invernali

L’Italia conquista il quarto posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, grazie a dieci medaglie d’oro, sei d’argento e quattordici di bronzo. La causa principale di questo risultato risiede nelle performance di atleti italiani in discipline come lo sci alpino e il biathlon. I risultati concreti mostrano uno sviluppo importante nello sport invernale nazionale, con molti atleti che superano le aspettative. La conquista di medaglie rafforza la posizione italiana tra le nazioni più competitive.

L’Italia concluderà al quarto posto del medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con all’attivo dieci ori, sei argenti e 14 bronzi. Patrick Baumgartner e compagni potrebbero rimpinguare il bottino con un eventuale terzo posto nel bob a 4 (la missione appare complicata nella giornata conclusiva), ma il computo dei titoli o delle terze piazze non cambierà e così il Bel Paese chiuderà alle spalle dei Paesi Bassi per un solo argento. Un epilogo che sa di beffa, considerando il cammino eccezionale di cui gli azzurri si sono resi protagonisti e la polivalenza della Nazione ospitante, capace dei salire sul podio in ben dieci sport diversi contro i soli due degli oranje (speed skating e short track, con cinque affermazioni a testa). 🔗 Leggi su Oasport.it

