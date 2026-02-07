Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026 | gli italiani sul podio a Milano Cortina

L’Italia si dà da fare ai Giochi di Milano Cortina. Al momento, gli italiani salgono sul podio e sperano di arrivare a conquistare almeno 20 medaglie. La competizione è ancora in corso e i risultati cambiano di ora in ora. Gli atleti azzurri continuano a spingere, pronti a portare a casa altre soddisfazioni.

Il medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L'Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie.

