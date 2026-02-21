Addio al piccolo Domenico | l’Italia piange il bimbo del trapianto

Domenico, il bambino colpito da una grave malattia, è morto questa mattina al Monaldi dopo una lunga battaglia. La sua famiglia ha raccontato di aver fatto tutto il possibile per salvarlo, coinvolgendo medici e infermieri in un’operazione complessa. La notizia ha suscitato commozione in tutta Italia, soprattutto tra chi conosceva la sua storia. La città si stringe intorno ai genitori, mentre si attendono eventuali iniziative di solidarietà.

Il decesso avvenuto stamane al Monaldi dopo una lotta coraggiosa unisce la città nel dolore e nella speranza di una. Il decesso avvenuto stamane al Monaldi dopo una lotta coraggiosa unisce la città nel dolore e nella speranza di una nuova fondazione La città di Napoli si è svegliata oggi sotto una coltre di silenzio per la perdita del piccolo Domenico, il bambino di soli due anni che aveva commosso l’Italia intera. Il cuore del giovanissimo paziente ha smesso di battere alle ore 9.20 di questo sabato mattina presso l’ospedale Monaldi, mettendo fine a una degenza complessa iniziata lo scorso dicembre.🔗 Leggi su Novella2000.it

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.

Trapianto fallito al Monaldi, morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.