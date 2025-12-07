Al Generali convention center il Salone delle professioni e delle competenze

Il Salone delle professioni e delle competenze 2025 cambia format e, per questa edizione, adotta quello di Smart Future Academy, il modello nazionale che porta nelle scuole italiane un orientamento nuovo, basato sulle testimonianze dirette di professionisti, imprenditori, scienziati e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

TRIESTE! Manca poco e arriviamo da voi! Ecco un assaggio di tutto quello che troverai dal 5 al 7 dicembre al Generali Convention Center Una giungla di piante per ogni spazio, attività green, momenti di relax e piccole sorprese pensate per farti sentire a ca - facebook.com Vai su Facebook

Generali e TCC, trovato accordo sul nome del centro congressi polifunzionale - Bemporad (Generali): "L'obiettivo è che il centro possa esercitare il ruolo di destinazione congressuale ed espositiva dall'attrattività internazionale" Generali e TCC- affaritaliani.it scrive

Studenti e mondo del lavoro insieme al Salone delle professioni - Il mondo del lavoro incontra i lavoratori di domani: accade al Generali Convention Center di Trieste in occasione della 13/a edizione del Salone delle Professioni e delle competenze, in corso fino a ... Scrive ansa.it

Generali: partecipa ad aumento del Trieste Convention Center - Generali, nella veste di maggior azionista di Trieste Convention Center (TCC) con il 39,98% del capitale, supporterà ulteriormente il suo sviluppo. Si legge su ansa.it