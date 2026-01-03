Carcere di Poggioreale | tenta di consegnare droga al figlio detenuto e finisce in cella

Un uomo è stato arrestato nel carcere di Poggioreale mentre tentava di introdurre droga, tra cui hashish e cocaina, destinata al figlio detenuto. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito la consegna e portato all’arresto dell’individuo, evidenziando le misure di prevenzione adottate all’interno della struttura penitenziaria.

Un uomo scoperto mentre cercava di introdurre hashish e cocaina per il figlio detenuto nel carcere di Poggioreale. Sequestrati 150 grammi di droga, scatta l'arresto. Tentativo di introdurre droga in carcere a Poggioreale, ma l'operazione viene sventata e si conclude con un arresto. È accaduto nella Casa circondariale di Poggioreale, dove un uomo ha provato .

Poggioreale, tenta di portare droga al figlio detenuto: arrestato e recluso nello stesso carcere - Napoli– Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere per consegnarla al figlio detenuto, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria e arrestato. cronachedellacampania.it

Carceri, a dicembre a Poggioreale trovati 62 cellulari e un kg droga - Solo a dicembre nel carcere di Poggioreale sono stati trovati 62 smartphone e circa un chilo di droga: in tutto il 2025 è di 540 telefonini e 16 kg di droga l' ammontare dei sequestri. ansa.it

NanoTV. . #Poggioreale- Dicembre record di sequestri: un Kg di droga e 62 telefoni trovati nei padiglioni del carcere Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

