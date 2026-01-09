Disordini nel carcere di Vasto dopo la morte di un detenuto

Nelle ultime ore, si sono registrati disordini nel carcere di Vasto, scaturiti dalla morte di un detenuto avvenuta la scorsa notte. Si tratta del secondo decesso in meno di una settimana. La protesta coinvolge alcuni detenuti e agenti di polizia penitenziaria, evidenziando tensioni all’interno della struttura. La situazione è attualmente sotto controllo, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e avviano le verifiche necessarie.

