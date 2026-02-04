Sparse in campi e canali 83 piscine di liquami non trattati | sigilli a un impianto di biogas

Questa mattina i carabinieri hanno sigillato un impianto di biogas a Chiari, nel Bergamasco. Le forze dell’ordine hanno scoperto che l’impianto gestiva in modo illecito grandi quantità di rifiuti liquidi, che sono stati trovati sparse in campi e canali. Si parla di 83 piscine di liquami non trattati, che rischiano di inquinare il territorio e le acque della zona. L’indagine prosegue per capire come e perché siano stati gestiti questi rifiuti in modo così pericoloso.

Un impianto di biogas di Chiari è al centro di una presunta gestione illecita di rifiuti liquidi dalle dimensioni colossali. Secondo l'ipotesi investigativa, oltre 209mila metri cubi di liquami – l'equivalente di 83 piscine olimpioniche – sarebbero stati trattati in modo non conforme alla normativa.

