Lione corteo teso | droni e polizia in campo per scongiurare scontri

A Lione, una manifestazione della destra si è trasformata in un momento di tensione, con polizia e droni schierati in strada. La protesta è nata per la scomparsa dello studente Deranque, e i partecipanti hanno manifestato con cori e cartelli. La presenza massiccia delle forze dell’ordine mira a prevenire eventuali violenze tra i dimostranti e i gruppi di opposizione. La città si prepara a una giornata di manifestazioni e possibili scontri.

Lione in allerta: la marcia della destra e il timore di scontri per la scomparsa dello studente Deranque. Lione è in stato di massima allerta in vista della manifestazione odierna, indetta da gruppi di destra in memoria di Quentin Deranque, lo studente tragicamente scomparso. Le autorità temono possibili scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, soprattutto a causa della presenza confermata di organizzazioni estremiste intenzionate a sfruttare la tensione emotiva per veicolare messaggi politici e ideologici. Un imponente dispositivo di sicurezza, che include un’unità speciale di polizia e l’impiego di droni, è stato dispiegato per garantire l’ordine pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu Torino, corteo Askatasuna: mezzo blindato della polizia in fiamme durante gli scontriA Torino, durante gli scontri tra manifestanti e polizia, un mezzo blindato è stato dato alle fiamme. Leggi anche: Scontri al corteo per Askatasuna, la polizia blocca i manifestanti con i manganelli: le immagini Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Quentin, il corteo per il giovane ucciso dagli antifa a Lione si farà. Ma l’estrema sinistra voleva vietarlo…- - facebook.com facebook Il ministro dell’Interno ammette il corteo in memoria dello studente di destra picchiato a morte dagli antifa. Bardella (Rn) invita i suoi a restare a casa per evitare accuse in caso di tensioni: «Organizzazione incerta». di @M_GHISA x.com