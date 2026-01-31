Torino corteo Askatasuna | mezzo blindato della polizia in fiamme durante gli scontri

A Torino, durante gli scontri tra manifestanti e polizia, un mezzo blindato è stato dato alle fiamme. La protesta è scoppiata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto il 18 dicembre. La scena si è fatta subito violenta, con i manifestanti che hanno tentato di bloccare le forze dell’ordine, mentre i agenti rispondevano con cariche e spray urticanti. Intorno, il caos e il fumo delle fiamme hanno riempito le strade.

(LaPresse) A Torino scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in risposta allo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto lo scorso 18 dicembre. Nel corso della protesta, un mezzo blindato della polizia è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti gli idranti per spegnere il veicolo in fiamme. La tensione è rimasta sempre alta: il lancio di pietre contro le forze dell’ordine è continuato in modo intenso nell’area tra via Sant’Ottavio e Corso Regina, dove i manifestanti hanno dato battaglia al cordone di sicurezza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, corteo Askatasuna: mezzo blindato della polizia in fiamme durante gli scontri Approfondimenti su Askatasuna Torino A Torino scontri al corteo per Askatasuna: lanci di bombe carta, a fuoco blindato della polizia. 6 feriti Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: razzi e bombe carta, incendi in strada. In fiamme anche una camionetta della polizia Sono momenti di forte tensione a Torino durante il corteo di Askatasuna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Sgombero Askatasuna: la polizia spara con gli idranti contro il presidio Ultime notizie su Askatasuna Torino Argomenti discussi: Askatasuna vuol dire libertà: sabato 31 gennaio corteo nazionale a Torino; Corteo del 31 fuori dal centro. Ma Askatasuna conferma i 3 percorsi. Autonomi da tutta Italia; Corteo per Aska, ecco il percorso definitivo: vietati caschi e mascherine; Verso il 31 gennaio Torino è partigiana: le convocazioni delle piazze tematiche. Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino: c’è anche Zerocalcare. Gli organizzatori: Siamo 50milaManifestazione a Torino per il centro sociale sgomberato dopo 30 anni. Gli organizzatori parlano di 50mila partecipanti ... ilfattoquotidiano.it Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi(LaPresse) A Torino corteo nazionale in sostegno di Askatasuna, il centro sociale oggetto di uno sgombero. Dopo aver percorso Corso Regina Margherita per raggiungere la ... ilmattino.it Scontri al corteo Askatasuna a Torino, manifestanti lanciano bombe carta: la polizia risponde coi lacrimogeni. 15mila i presenti - facebook.com facebook A Torino razzi e bombe carta contro la polizia: il corteo per Askatasuna finisce in scontri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.