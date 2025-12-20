Scontri al corteo per Askatasuna la polizia blocca i manifestanti con i manganelli | le immagini
Scontri tra antagonisti e polizia durante il corteo a sostegno dell’Askatasuna. Il primo contatto si è registrato vicino al centro sociale sgomberato. La polizia ha cercato di bloccare i manifestanti con i manganelli. In azione anche l’idrante, lanciati i primi lacrimogeni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Corteo per Askatasuna, scontri tra polizia e manifestanti: idranti in azione e cassonetti dati alle fiamme – Video
Leggi anche: Askatasuna, scontri con la polizia al corteo dei centri sociali. Bottiglie contro gli agenti
Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto: scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Torino, il giorno dello sgombero di Askatasuna si chiude con un corteo, cariche e nuovi idranti.
Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia davanti al centro sociale (video) - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingre ... msn.com
Corteo per Askatasuna, scontri tra polizia e manifestanti: idranti in azione e cassonetti dati alle fiamme – Video - Tensione a Torino durante il corteo per Askatasuna: manifestanti incappucciati contro la polizia che risponde con idranti e lacrimogeni ... ilfattoquotidiano.it
Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. tg24.sky.it
Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine durate il corteo dopo lo sgombero di Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell'ordine - facebook.com facebook
Torino, allarme sicurezza per il corteo Askatasuna: “Rischio scontri elevato” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.