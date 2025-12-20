Scontri tra antagonisti e polizia durante il corteo a sostegno dell’Askatasuna. Il primo contatto si è registrato vicino al centro sociale sgomberato. La polizia ha cercato di bloccare i manifestanti con i manganelli. In azione anche l’idrante, lanciati i primi lacrimogeni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri al corteo per Askatasuna, la polizia blocca i manifestanti con i manganelli: le immagini

