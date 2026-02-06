Roma Wesley Franca | Voglio essere il nuovo Cafu Compro casa a Roma

Wesley Franca si presenta già come una delle novità più interessanti della Roma. Il laterale brasiliano, che ha iniziato bene la stagione, ha detto chiaramente di voler lasciare il segno nella storia giallorossa. Non si limita al campo: ha annunciato di aver comprato casa a Roma e di voler rimanere a lungo. Usa parole decise e mostra di puntare in alto, ispirandosi ai grandi del passato come Cafu.

Wesley Franca esce allo scoperto e punta dritto alla storia giallorossa. Il laterale brasiliano, protagonista di un avvio di stagione folgorante che ha già scatenato i paragoni con i grandi del passato, ha confermato la volontà di legarsi a lungo alla Capitale, non solo sul campo ma anche attraverso investimenti immobiliari. “Il paragone con Cafu e Maicon è un onore, ma il mio unico obiettivo è lavorare per avvicinarmi al mio idolo, che resta il Pendolino”, ha dichiarato il calciatore nell’ultimo episodio del format ‘A casa dei campioni’ di Idealista.it. Wesley ha rivelato come il consiglio decisivo per il suo trasferimento sia arrivato dall’ex compagno Gerson: “Mi ha detto che Roma era la piazza perfetta per fare calcio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma ha battuto 2-0 lo Stoccarda, rafforzando la propria posizione in classifica europea con 15 punti.

