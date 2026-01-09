Roma-Sassuolo Gasperini | Un bel segnale la presenza della proprietà Wesley da valutare

Gasperini ha sottolineato l'importanza della presenza della proprietà, considerando positivo il segnale trasmesso. In vista della partita di domani tra Roma e Sassuolo, l’allenatore ha anche parlato delle condizioni di Wesley, precisando che il suo recupero necessita ancora di valutazioni. La sfida si giocherà alle ore 18 allo Stadio Olimpico, aprendo il girone di ritorno del campionato.

Il girone di ritorno della Roma inizierà domani, sabato 10 gennaio, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, dove sbarcherà il Sassuolo. Un appuntamento importante per i giallorossi, che dovranno dare continuità di risultati dopo la convincente vittoria con il Lecce. Proprio in vista del match con i neroverdi, alle 13.30 Gian Piero Gasperini parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. 9 minuti fa 9 Gennaio 2026 14:01 14:01 Quanto è presente Ranieri nella quotidianità? I rinnovi di Cristante e Mancini sono un input da parte sua?. Di queste situazioni non parlo io. Con Ranieri ho un rapporto ottimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

