L’intelligenza artificiale e le profezie sui licenziamenti di massa

Un post di Matt Shumer, imprenditore nel settore dell’intelligenza artificiale, ha scatenato un acceso dibattito sui potenziali licenziamenti di massa. La sua riflessione, condivisa da migliaia di utenti, mette in evidenza come le innovazioni tecnologiche possano accelerare il cambiamento nel mercato del lavoro. La discussione riguarda anche le preoccupazioni di chi teme che l’automazione elimini molti posti di lavoro. La questione resta al centro del dibattito pubblico e delle previsioni sul futuro.

Nelle ultime settimane un post virale di Matt Shumer, imprenditore e professionista attivo nel settore dell’intelligenza artificiale, ha acceso un dibattito per la verità mai sopito. La riflessione paragona l’attualità all’inizio della pandemia quando molte persone sottovalutavano l’impatto che avrebbe avuto il Covid-19. Gli agenti IA potrebbero sostituire rapidamente molte figure professionali, svolgendo autonomamente compiti cognitivi complessi che oggi richiedono l’intervento umano. Riflessione condivisa anche da Mustafa Suleyman, capo del dipartimento di intelligenza artificiale di Microsoft, secondo cui molti lavori di ufficio saranno sostituiti nei prossimi diciotto mesi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

