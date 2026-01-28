Amazon avvia il secondo round di licenziamenti | lavoratori scalzati dall' intelligenza artificiale

Amazon avvia il secondo round di licenziamenti e questa volta tocca a 16.000 lavoratori in tutto il mondo. La decisione arriva dopo che l’azienda ha deciso di affidarsi ancora di più all’intelligenza artificiale, eliminando molti posti di lavoro tradizionali. La notizia circola da giorni e crea preoccupazione tra i dipendenti, che temono ulteriori tagli in futuro. La società ha comunicato che i licenziamenti sono necessari per seguire le evoluzioni del mercato e migliorare l’efficienza. La questione rimane calda, e molti si chiedono come camb

Il colosso intende snellire i livelli operativi e ridurre il numero di manager. Cosa sta succedendo: i settori e i Paesi coinvolti La scure dei licenziamenti ancora una volta si abbatte su Amazon. Saranno tagliati sedicimila posti in tutto il mondo. Lo ha annunciato il gruppo, secondo quanto riporta Cnbc. Si tratta della seconda grande ondata di licenziamenti in tre mesi. I tagli al personale hanno una radice doppia: da un lato si intende compensare l'eccesso di assunzioni durante la pandemia - 500mila ingressi solo nel 2020 - e dall'altro stanno prendendo sempre più piede gli strumenti di intelligenza artificiale.

