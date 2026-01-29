Amazon licenzia 16mila dipendenti in tutto il mondo, e in Italia la situazione non è diversa. Da settimane, i rappresentanti sindacali si confrontano con l’azienda per trovare una soluzione, mentre molti lavoratori si chiedono cosa li aspetta nel prossimo futuro. La paura di perdere il lavoro cresce, soprattutto con l’avanzare dell’intelligenza artificiale che sta sostituendo sempre più figure tradizionali.

Saranno tagliati sedicimila posti in tutto il mondo. Lo ha annunciato il gruppo, secondo quanto riporta Cnbc. Si tratta della seconda grande ondata di licenziamenti in tre mesi. I tagli al personale hanno una radice doppia: da un lato si intende compensare l’eccesso di assunzioni durante la pandemia – 500mila ingressi solo nel 2020 – e dall’altro stanno prendendo sempre più piede gli strumenti di intelligenza artificiale. Reuters aveva riportato per prima la scorsa settimana che Amazon stava pianificando una seconda ondata di tagli al personale nell’ambito di un obiettivo più ampio di riduzione di circa 30. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Amazon, 16mila licenziamenti: lavoratori scalzati dall’intelligenza artificiale

Approfondimenti su Amazon Lavoro

Amazon avvia il secondo round di licenziamenti e questa volta tocca a 16.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Amazon Lavoro

Argomenti discussi: Amazon annuncia il licenziamento di 16mila lavoratori a livello globale; Nuova ondata di licenziamenti in Amazon, confermati altri 16mila tagli in tutto il mondo; Amazon ha confermato che licenzierà altri 16mila dipendenti; Meta e Microsoft macinano utili. Amazon, 16mila licenziamenti.

Amazon taglia altri 16mila posti di lavoro: nuovi licenziamenti dopo l’ondata di tre mesi faDopo il taglio di 14mila posti, il colosso dell’e-commerce annuncia nuovi licenziamenti per ridurre burocrazia e livelli interni ... tg.la7.it

Amazon fa spazio all'IA: nuovo pesante giro di licenziamenti, a casa 16mila personeAmazon annuncia 16mila nuovi licenziamenti, chiude negozi fisici e taglia servizi, confermando il trend di riorganizzazione nel settore tech. tech.everyeye.it

Meta e Microsoft macinano utili. Amazon, 16mila licenziamenti x.com

Amazon annuncia il licenziamento di 16mila lavoratori a livello globale Approfondisci qui facebook