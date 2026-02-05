La Partita Applaudita adesione dal consiglio comunale di Firenze

Il Consiglio comunale di Firenze ha dato il via libera unanime alla proposta di adesione al progetto 'La Partita Applaudita'. Dopo l'ok in commissione, anche i consiglieri hanno approvato senza esitazioni la mozione proposta da Marco Burgassi, presidente della commissione cultura e sport. Ora, il Comune si impegna a partecipare all'iniziativa regionale ideata dalla Figc Lnd Toscana e dall'Associazione Calcio Fair Play Toscana, per promuovere un messaggio di fair play e rispetto nel calcio giovanile.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato all'unanimità, come già avvenuto in commissione sport, la mozione proposta dal presidente della commissione cultura e sport Marco Burgassi per l'adesione del Comune di Firenze al progetto 'Cari genitori-giornata regionale La Partita Applaudita', proposto da Figc Lnd Toscana e Associazione Calcio Fair Play Toscana. A testimoniare la vicinanza e l'impegno delle istituzioni, l'assessora allo sport Letizia Perini, lo stesso presidente Marco Burgassi ed altri consiglieri comunali nel fine settimana del 21 e 22 febbraio saranno presenti nei vari campi da calcio del territorio cittadino alle partite delle squadre under 14 maschile e under 15 femminili coinvolte nel progetto.

