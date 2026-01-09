Longhi dopo Milan-Genoa | Sprecare un tempo è autolesionismo I rossoneri imparino il fair play da Modric

Bruno Longhi commenta il pareggio tra Milan e Genoa, sottolineando l'importanza di valorizzare il tempo e adottare il fair play. Attraverso un post su X, il giornalista invita i rossoneri a imparare da Modric e a evitare comportamenti che possano compromettere la crescita della squadra. Un’analisi sobria che invita alla riflessione sui valori sportivi e sull’importanza del rispetto in campo.

