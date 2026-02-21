Lingue e intelligenza artificiale Corsi in Europa per il personale

Un progetto di formazione ha coinvolto circa 50 insegnanti e operatori scolastici dell’istituto comprensivo via Ugo Bassi, grazie a un finanziamento europeo. La causa è stata la necessità di migliorare le competenze linguistiche e tecnologiche del personale scolastico. Durante le attività, i partecipanti hanno visitato scuole in diversi paesi europei, approfondendo metodi di insegnamento innovativi e pratiche di collaborazione internazionale. Questa esperienza ha arricchito il bagaglio professionale di tutti i coinvolti.

Un'esperienza formativa e umana di grande valore per l' istituto comprensivo via Ugo Bassi: circa 50 tra docenti e membri del personale scolastico hanno partecipato a un articolato progetto di mobilità europea nell'ambito del programma Erasmus+, dedicato alla formazione linguistica, all'aggiornamento sulle nuove tecnologie didattiche e allo scambio professionale internazionale. Il progetto ha previsto tre ambiti di intervento: corsi di formazione linguistica in inglese e francese svolti in Irlanda, Malta e Nizza, per il potenziamento delle competenze comunicative; formazione sull'uso dell' intelligenza artificiale nella didattica, organizzata in Irlanda, con un focus su strumenti digitali e metodologie innovative a supporto di un apprendimento più personalizzato ed efficace; infine, job shadowing a Helsinki, in Finlandia, dove i partecipanti hanno potuto osservare da vicino il modello educativo finlandese, riconosciuto per la qualità dell'insegnamento, l'autonomia degli studenti e il benessere scolastico.