Intelligenza artificiale al via i corsi professionals di Istituto Marangoni

L'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro, spingendo molte aziende a investire in formazione specializzata. Istituto Marangoni Upskilling e Reskilling lanciano corsi professionali dedicati, rispondendo alle richieste di manager e headhunter. Un'opportunità per aggiornarsi e mantenere competitività in un mercato in continua evoluzione.

Upskilling e reskilling. Sono le parole più di moda tra manager ed headhunter. Stiamo parlando dell’esigenza di rimanere aggiornati ai piani alti delle aziende. Una formazione permanente, resa ancora più necessaria dal mercato del lusso, che, da un lato, fatica a riagganciare la classe media o aspirazionale e dall’altro, deve garantire servizi sempre più personalizzati ai ricchi da oltre 30 milioni di patrimonio in su. E qui entra in gioco l’AI- Intelligenza artificiale, che, secondo le più importanti società di consulenza, se utilizzata con criterio, può far lievitare la redditività di un’azienda con tassi compresi tra il 10% e il 25%. Panorama.it Donald #Trump ha firmato un decreto per centralizzare a livello federale la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di impedire ai singoli Stati di adottare norme autonome sul settore. #IA #AI - facebook.com Facebook Trump centralizza la regolamentazione federale dell’intelligenza artificiale per superare le normative statali ilsole24ore.com/art/trump-firm… Vai su X © Panorama.it - Intelligenza artificiale, al via i corsi professionals di Istituto Marangoni

Donald #Trump ha firmato un decreto per centralizzare a livello federale la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di impedire ai singoli Stati di adottare norme autonome sul settore. #IA #AI - facebook.com Facebook

Trump centralizza la regolamentazione federale dell’intelligenza artificiale per superare le normative statali ilsole24ore.com/art/trump-firm… Vai su X

Intelligenza artificiale in classe: riparte “imparIAmo”, il progetto che mette docenti e studenti al centro della sperimentazione - azione di Impara Digitale e Università dell’Insubria. orizzontescuola.it

Intelligenza artificiale e umanesimo: la nuova scuola al Salone dello Studente di Bari - Alla 34esima edizione dell’evento organizzato da Campus, la Puglia si presenta all’avanguardia nello sviluppo educativo e tecnologico ... milanofinanza.it

Il corso di Google sull'Intelligenza Artificiale Spiegato facile in 12 minuti

Video Il corso di Google sull'Intelligenza Artificiale Spiegato facile in 12 minuti Video Il corso di Google sull'Intelligenza Artificiale Spiegato facile in 12 minuti