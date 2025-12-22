Nicola Porro chi arriva al suo posto a Dieci Minuti per il periodo natalizio e la prima intervista

Con l’arrivo delle festività natalizie, il palinsesto televisivo inizia a cambiare volto e anche l’informazione si adatta al periodo, pur senza andare completamente in pausa. A partire da questa sera, lunedì 22 dicembre, e fino al 4 gennaio, uno dei programmi simbolo dell’access prime time di Rete Quattro vivrà una parentesi particolare, segnata da un avvicendamento alla conduzione che non è passato inosservato. Nel periodo che accompagna il pubblico verso la fine dell’anno, la rete ha deciso di garantire continuità alla propria offerta informativa. La striscia quotidiana collocata alle 19.30, tra il tg4 e la soap La Promessa, resta saldamente al suo posto, mantenendo struttura e impostazione editoriale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

