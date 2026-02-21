L' incidente il coma e la forza di reinventarsi la storia del giovane ex rugbista incanta gli studenti cesenati
Un giovane ex rugbista ha subito un grave incidente durante una gita scolastica, finendo in coma. L’evento ha messo alla prova la sua determinazione e capacità di rinascere. La sua storia di resilienza ha affascinato gli studenti della 3ª Sport dell’istituto tecnico economico Renato Serra di Cesena, che si trovavano all’ospedale di Montecatone per una visita formativa. La vicenda ha lasciato un segno profondo tra i ragazzi, che hanno ascoltato con attenzione.
Tra le testimonianze, quella che ha colpito maggiormente la classe è stata la storia di Federico Maesano, 23 anni, ex flanker dell’Unione Rugby Capitolina Una semplice uscita didattica può trasformarsi in una lezione di vita. È ciò che è accaduto agli studenti della 3ª Sport dell’istituto tecnico economico Renato Serra di Cesena, impegnati in una visita formativa all’ospedale di Montecatone (Imola), punto di riferimento nazionale per la cura e la riabilitazione delle lesioni midollari. Nei corridoi hanno incontrato molti giovani della loro età, impegnati ogni giorno a ricostruire autonomia, forza e identità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
