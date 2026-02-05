Impianti di depurazione Test superato con l’Europa

Dopo anni di battaglie legali e di ritardi, Marche Multiservizi ha completato gli investimenti negli impianti di San Costanzo e Gallo-Cappone. Con dieci milioni di euro spesi, ora i due sistemi di depurazione funzionano correttamente e l’Italia ha superato la procedura di infrazione europea.

Dieci milioni di investimenti di Marche Multiservizi per gli agglomerati di San Costanzo e Gallo-Cappone hanno consentito di uscire dalla procedura di infrazione comunitaria in materia di depurazione. Con il decreto della Regione Marche del 29 gennaio è arrivato anche l'ultimo tassello che conferma l'uscita della provincia di Pesaro Urbino dalla procedura di infrazione comunitaria avviata nel 2009. Da allora Marche Multiservizi ha condiviso con l'assemblea dei sindaci dell'Aato 1 un piano di interventi che ha generato investimenti nel sistema fognario-depurativo per circa 100milioni. La strategia aziendale, ispirata alla filosofia 'più collettori, meno depuratori', ha previsto la riduzione dei piccoli depuratori e la realizzazione di nuovi collettori fognari e di nuovi impianti di depurazione, di maggiori dimensioni e tecnologicamente più avanzati, così da migliorare la qualità della depurazione.

