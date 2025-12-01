80 buon compleanno Ivan – Live in Teramo il disco con Lucio Corsi Finardi

In pre order il doppio CD e doppio vinile con libretto fotografico 80 buon compleanno Ivan – Live in Teramo, dedicato al concerto evento su Graziani. Il 12 dicembre esce in digitale, doppio CD e doppio vinile con libretto fotografico 80 buon compleanno Ivan – Live in Ter am o (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy), l’album che celebra la grande festa a Teramo per gli 80 anni di Ivan Graziani, con la direzione artistica di Filippo Graziani e Marco Battistini. È disponibile il pre-order. L’album che attraversa il vasto e vario repertorio di Ivan, nasce dalla registrazione del live del 29 agosto 2025 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo, città natale di Ivan Graziani, nell’ambito del tour prodotto da IMARTS Ottanta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

