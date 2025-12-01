80 buon compleanno Ivan – Live in Teramo il disco con Lucio Corsi Finardi
In pre order il doppio CD e doppio vinile con libretto fotografico 80 buon compleanno Ivan – Live in Teramo, dedicato al concerto evento su Graziani. Il 12 dicembre esce in digitale, doppio CD e doppio vinile con libretto fotografico 80 buon compleanno Ivan – Live in Ter am o (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy), l’album che celebra la grande festa a Teramo per gli 80 anni di Ivan Graziani, con la direzione artistica di Filippo Graziani e Marco Battistini. È disponibile il pre-order. L’album che attraversa il vasto e vario repertorio di Ivan, nasce dalla registrazione del live del 29 agosto 2025 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo, città natale di Ivan Graziani, nell’ambito del tour prodotto da IMARTS Ottanta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E oggi sono 36! Buon compleanno a me, che trascorrerò la mattinata in tribunale per testimoniare a favore degli animali. Neanche il tempo di rientrare da Torino che sono di nuovo in auto alle 7:30 del mattino. Questa è la vita che ho scelto perché la causa è tr - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno Woody Allen, il regista compie 90 anni #woodyallen #30novembre Vai su X
“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani - Il prossimo 12 dicembre uscirà in digitale, doppio CD e doppio vinile l’album “80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO” (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy), il progetto che ce ... megamodo.com scrive
Buon compleanno Ivan Grazian! - Il 12 dicembre esce in digitale, doppio cd e doppio vinile con libretto fotografico “80 buon compleanno Ivan. Lo riporta corriereromagna.it
Ottanta. Buon compleanno Ivan. Filippo Graziani in tour nel nome del padre - Per gli amici", pubblicato lo scorso 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più ... Da corriereadriatico.it
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, Filippo Graziani all'Auditorium Parco della Musica - Buon Compleanno Ivan”, per celebrare l’80° compleanno di Ivan Graziani, Filippo Graziani annuncia il ritorno in tour con nuove date ... Segnala romatoday.it
Filippo Graziani, gli 80 anni di mio padre Ivan nella sua Teramo - Buon compleanno a Ivan Graziani nella sua città, Teramo, con una tappa speciale il prossimo 29 agosto del tour dedicato agli ottant'anni che l'autore di 'Lugano addio' e 'Agnese' avrebbe compiuto ... Segnala ansa.it
"Buon compleanno Ivan", alle Muse. Filippo Graziani con i brani del padre - C’è già tutto nel titolo il senso del concerto in programma stasera (ore 21)... Da ilrestodelcarlino.it