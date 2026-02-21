L’ex ministro Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, è stato nominato professore onorario al King’s College di Londra. La scelta è stata fatta dopo il suo impegno nel settore internazionale e le collaborazioni con università europee. La nomina arriva in un momento in cui Di Maio ha intensificato le sue attività accademiche e di consulenza. La sua esperienza nel campo della politica estera ha convinto la commissione universitaria a conferirgli questo riconoscimento. La cerimonia di consegna si terrà a breve.

ROMA – L'ex ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio (foto) è stato nominato professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa del King's College di Londra. Ad annunciarlo su Linkedin è lo stesso Rappresentante Speciale dell'Ue per il Golfo, Luigi Di Maio. "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche", sottolinea Di Maio nel suo post.