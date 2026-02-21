Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, ha ricevuto il titolo di professore onorario al King’s College di Londra. La nomina deriva dal suo contributo nel campo delle relazioni internazionali, in particolare sul ruolo dell’Europa nelle crisi globali. La cerimonia si è svolta questa settimana, con la presenza di studenti e docenti che hanno accolto con entusiasmo la decisione. La nomina apre nuove opportunità di collaborazione tra il politico e l’università londinese.

© Ildifforme.it - Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) – L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Ad annunciarlo su Linkedin è lo stesso Rappresentante Speciale dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio. “Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche”, sottolinea Di Maio nel post. Dazi, Trump: “Molto deluso da sentenza Corte Suprema, mi vergogno per i giudici”. E annuncia tariffe globali del 10% Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili.🔗 Leggi su Ildifforme.it Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di LondraLuigi Di Maio è stato nominato professore onorario al King's College di Londra, un riconoscimento che testimonia la sua esperienza nel settore della difesa. Luigi Di Maio professore onorario al King’s College di LondraLuigi Di Maio è stato nominato professore onorario al King’s College di Londra, una delle università più antiche e rinomate del Regno Unito. Luigi Di Maio sarà professore onorario al King’s College di Londra. L'annuncio: «Una nuova sfida» Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra; Di Maio diventa professore onorario al King's College: nuova nomina per l'ex ministro; Sarò Honorary Professor: Di Maio sale in cattedra al King’s College di Londra; Luigi Di Maio diventa professore onorario al King's College di Londra: cosa farà nell'ateneo britannico. Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di LondraLuigi Di Maio, attuale Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo, entra a far parte del corpo docente del King’s College di Londra. L’ex ministro degli Esteri italiano è sta ... msn.com Di Maio sale in cattedra: sarà professore onorario al King's College di LondraIl rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo Luigi Di Maio è stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa del King's College di Londra. Lo annuncia lo ... huffingtonpost.it Di Maio sale in cattedra. Il rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo ed ex leader Movimento 5 Stelle è stato nominato professore onorario del Dipartimento Di Studi sulla Difesa del King’s College Di Londra - facebook.com facebook Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario al King's College di Londra, ma sarà un incarico a titolo gratuito e non retribuito x.com