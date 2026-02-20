Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra

Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario al King's College di Londra, un riconoscimento che testimonia la sua esperienza nel settore della difesa. La nomina è stata annunciata durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di studenti e docenti. Di Maio ha accettato con entusiasmo l’incarico, che gli permetterà di collaborare a progetti accademici e di condividere le sue competenze con i giovani ricercatori. La decisione ha suscitato interesse tra gli esperti del settore.

Luigi Di Maio nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa del King's College di Londra. Lo ha annunciato lo stesso rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo su LinkedIn. "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche", scrive l'ex ministro degli Esteri italiano sul social del mondo professionale. L'ex capo politico del Movimento 5 Stelle è stato nominato primo Rappresentante Speciale dell'Ue per la regione del Golfo il 15 maggio 2023, su proposta dell'allora Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, e ha assunto le sue funzioni il 1° giugno, con un mandato iniziale di 21 mesi.