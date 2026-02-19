Umbria verso il recupero di villa Montesca La Regione | Integrare lavori e future funzioni dello stabile

La Regione Umbria ha deciso di intervenire su villa Montesca a Città di Castello, dopo anni di abbandono e degrado. La causa principale è la necessità di riqualificare l’edificio storico e adattarlo a nuove funzioni pubbliche. La Regione punta a integrare i lavori di ristrutturazione con eventuali utilizzi futuri, come spazi culturali o servizi sociali. Un'interrogazione parlamentare chiede aggiornamenti sullo stato dei progetti e sui tempi di intervento. La questione resta al centro del dibattito locale.

Presentata un’interrogazione da Agabiti e Giambartolomei (Fdl) sul futuro dello storico edificio di Città di Castello. Dai consiglieri di opposizione domande anche sugli sviluppi dell’ex ospedale tifernate Un'interrogazione per chiedere aggiornamenti sullo stato dell'arte di villa Montesca a Città di Castello e l'ex ospedale tifernate. Nel dettaglio, l'interrogazione è stata presentata dai consiglieri per avere agiornamenti circa lo stato di avanzamento degli interventi finanziati tramite lavori Pinqua iniziati nel 2023 sull'ex foresteria e sull’ex Montessori di Villa Montesca, tramite l’ordinanza commissariale n.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

