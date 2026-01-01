Capodanno 2026 Papa Leone XIV | È bello pensare all' anno che inizia come un cammino aperto da scoprire

Papa Leone XIV ha celebrato l'inizio del 2026 con una messa nella Basilica di San Pietro, invitando i fedeli a considerare il nuovo anno come un percorso da scoprire. Con parole di apertura e fiducia, ha sottolineato l’importanza di affrontare il cammino avanti con libertà e speranza, consolidando un messaggio di speranza e rinnovamento per l’anno appena iniziato.

Papa Leone XIV ha dato il benvenuto al nuovo anno con una messa nella Basilica di San Pietro. Rivolgendosi a una folla di migliaia di persone, il Papa ha affermato che il nuovo anno è un "viaggio aperto da scoprire" e ha detto ai fedeli che possono "avventurarsi in questo viaggio con fiducia, liberi e portatori di libertà".

