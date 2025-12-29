Il mercato dei dilettanti | la Fratta Santa Caterina celebra le 500 presenze di Emanuele Bertocci premiato dalla società rossoverde Sow è il nuovo bomber del Cortona Tiezzi va al Tegoleto

Nel periodo natalizio, il mercato dilettantistico in provincia di Arezzo ha visto anche importanti traguardi, come la celebrazione delle 500 presenze di Emanuele Bertocci alla Fratta Santa Caterina, premiato dalla società rossoverde. Contestualmente, si sono registrati trasferimenti significativi, tra cui Sow al Cortona e Tiezzi al Tegoleto, segnando un momento di fermento e cambiamento nel panorama calcistico locale.

AREZZO Oltre ai movimenti di mercato il periodo natalizio ha permesso di registrare anche il traguardo raggiunto da Emanuele Bertocci. Il calciatore in forza alla Fratta Santa Caterina ha infatti tagliato il traguardo delle 500 presenze in campo. Traguardo celebrato con una apposita premiazione da parte della dirigenza rossoverde prima del calcio di inizio della sfida con il Poppi. Restando in casa Fratta Santa Caterina si separano le strade con il portiere Riccardo Gallorini, arrivato quest'estate dal San Marco. Il classe 1998 é adesso alla ricerca di una nuova avventura. Nel frattempo lo Stia ha annunciato un nuovo portiere.

