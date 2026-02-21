Lepas in tour italiano con la lussuosa L8

Lepas, marchio del gruppo cinese Chery, ha iniziato il suo tour italiano con la nuova L8, un SUV di alta gamma. La casa ha scelto di mostrare il modello in diverse città, portandolo direttamente presso i concessionari autorizzati. La L8 si distingue per il design elegante e le tecnologie all’avanguardia. Il brand, già presente nel paese con Omoda e Jaecoo, punta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano. La prima tappa si è svolta a Milano.

Lepas, brand del gruppo cinese Chery, già presente in Italia con Omoda & Jaecoo, ha dato il via al proprio roadshow nazionale nei concessionari autorizzati. L'iniziativa, che coinvolge quattro città strategiche — Bologna, Torino, Roma e Napoli — rappresenta un passaggio cruciale per l'ingresso del marchio nel mercato italiano. Ogni evento sarà ospitato in outlet di prestigio dove Lepas presenterà ai consumatori italiani i propri valori distintivi: Leopard Aesthetics, spazio intelligente e raffinato, tecnologia elegante. Protagonista del tour è il modello di punta Lepas L8. Progettato secondo la filosofia stilistica Leopard Aesthetics, il veicolo si distingue per le affilate luci diurne a forma di V, ispirate allo sguardo del leopardo, e per i dettagli della griglia anteriore.