lepas debutta a milano con unseen anteprima del suv l8 prima del lancio nel 2026

Lepas fa il suo debutto a Milano con UNSEEN, un’anteprima esclusiva del futuristico SUV L8 prima del lancio ufficiale nel 2026. Questa prima apparizione pubblica in Italia segna l’ingresso di un nuovo protagonista nel segmento di alta gamma, portando innovazione e stile nel panorama automobilistico nazionale. Un evento da non perdere per gli appassionati di design e tecnologia.

Prima apparizione pubblica in Italia per Lepas, il nuovo brand di alta gamma del gruppo cinese Chery. L’evento, intitolato “UNSEEN”, anticipa il debutto ufficiale previsto nel 2026 e introduce in anteprima la Lepas L8, primo modello destinato al mercato italiano. La location scelta è Piazza Gae Aulenti, nel distretto di a Milano, dove dal 17 al 21 dicembre il marchio del gruppo Chery si presenta al pubblico. “UNSEEN” è un’ installazione temporanea concepita come teaser: una grande scatola nera che svela progressivamente alcuni elementi chiave della L8 attraverso giochi di luce e contenuti visivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

