Omoda&Jaecoo | Filosofie diverse per un pubblico ampio E con Lepas vogliamo crescere ancora
Dai modelli dotati di un motore endotermico alimentato a benzina ai full eletric, fino alle novità spinte dagli innovativi powetrain ibridi Super Hybrid System declinati nelle versioni full hybrid ( Shs - H, si parte con i due allestimenti della Omoda 5 ) e plug - in hybrid ( Shs - P, un esempio concreto, in tal senso, è rappresentato dalla Omoda 9 ). È questa la proposta avanzata da un brand Omoda&Jaecoo in crescita costante, anche a livello di gamma, sul mercato italiano. Dei risultati ottenuti nel corso del 2025 e delle prospettive per il futuro a medio termine ne abbiamo parlato con Nicola Marsala, business director della filiale nazionale del marchio cinese di proprietà del gruppo Chery. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
