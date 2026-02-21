Legge elettorale e più Forze armate | Meloni vuole l’accelerata E sui dazi seguirà l’Ue

Giorgia Meloni si impegna a cambiare la legge elettorale e ad rafforzare le Forze armate, spinta dalla necessità di rispondere alle sfide internazionali. La premier vuole approvare rapidamente le riforme e aumentare le risorse per la difesa. Intanto, l’Italia si prepara a seguire le decisioni dell’Unione Europea sui dazi doganali, cercando di tutelare gli interessi nazionali. La politica si muove su più fronti per mantenere il passo con le dinamiche europee.

Dalle toghe rosse a quelle a stelle e strisce. Ancora una volta la magistratura provoca qualche imbarazzo a Giorgia Meloni. La Corte suprema americana boccia i dazi di Trump. E da Palazzo Chigi prendono tempo: “Cambierà poco”. La premier sa che se il presidente americano volasse a Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, l’incontro sarebbe imbarazzante. Intanto chiede di accelerare sul dl Forze armate e sulla legge elettorale. Alla Questura di Milano giovedì hanno tenuto un incontro per affrontare la potenziale visita del presidente degli Stati Uniti. L’altro elefante nella stanza nel rapporto con Washington, da ieri, è il pronunciamento della Corte suprema sui dazi.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni vuole un’accelerata sulla legge elettorale. Ma i tempi si allunganoIl governo di Meloni punta a rivedere la legge elettorale, ma le tempistiche si stanno protraendo.

