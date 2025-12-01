Colucci M5s | La legge elettorale si può migliorare ma Meloni vuole cambiarla per restare al potere

La legge elettorale "si può migliorare per garantire maggiore rappresentanza ai cittadini", dice a Fanpage.it il deputato M5s, Alfonso Colucci. "Ma non è una priorità", sostiene il pentastellato: "Meloni vuole cambiarla per restare al potere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

colucci m5s legge elettoraleColucci (M5s): “La legge elettorale si può migliorare, ma Meloni vuole cambiarla per restare al potere” - La legge elettorale “si può migliorare per garantire maggiore rappresentanza ai cittadini”, dice a Fanpage. Secondo fanpage.it

colucci m5s legge elettoraleLegge elettorale, le opposizioni temono la blindatura della maggioranza: “Sì al dibattito pubblico” - Il centrodestra diserta il convegno organizzato alla Camera da Magi di +Europa. Da repubblica.it

colucci m5s legge elettoraleIl campo largo di Schlein (Pd, M5S e altri) maggioranza con la legge elettorale attuale. La simulazione che terremota la politica - Con M5S da solo, il centrodestra manterrebbe la maggioranza; con un “campo largo”, invece, il centrosinistra potrebbe ribaltare la situazione. Come scrive affaritaliani.it

