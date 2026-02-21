Legacoop fra infrastrutture da adeguare e poco personale

Legacoop segnala che molte infrastrutture del territorio necessitano di interventi urgenti e che il personale dedicato è insufficiente. La questione si lega alla necessità di coordinare le istituzioni con le imprese per definire priorità concrete. In particolare, il Piano di assetto idrogeologico regionale è al centro di confronti intensi, poiché potrebbe influenzare sia la tutela ambientale sia i progetti di crescita economica. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra sviluppo e salvaguardia del territorio.

Adeguare il sistema delle infrastrutture del territorio, riaffermando una visione comune tra istituzioni e imprese per stabilire priorità chiare, mettere in campo politiche che supportino con convinzione i piani di sviluppo delle imprese, salvaguardando il territorio, ma senza dimenticare gli equilibri necessari a non bloccare crescita e sviluppo delle comunità locali; tra i banchi di prova c'è il Piano di assetto idrogeologico regionale in discussione in queste settimane. Un confronto a tutto campo sui 'Valori contemporanei' della cooperazione messo in atto da più di 250 cooperatori delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena che si sono riuniti ieri al teatro Rasi per l'assemblea annuale di Legacoop Romagna.