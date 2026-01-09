Legge di bilancio l' analisi di Legacoop | Niente su zls infrastrutture e sanità territoriale

Da ravennatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Legge di Bilancio, secondo l’analisi di Legacoop, presenta diverse criticità. Il testo si caratterizza per molte lacune e interventi di scarsa incisività, in particolare su ZLS, infrastrutture e sanità territoriale. Mancano previsioni concrete di riforma del lavoro e del fisco, elementi essenziali per favorire la ripresa economica e sostenere lo sviluppo del Paese.

"Un testo con molte ombre, lacune e pochissime luci, che propone interventi quasi rituali che non riusciranno ad incentivare la ripresa dei consumi e da cui non emergono le necessarie previsioni di riforma vera del lavoro e del fisco". Questo il giudizio sulla legge di Bilancio 2026 che emerge. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Manovra senza visione: Legacoop e Prometeia smontano la Legge di Bilancio

Leggi anche: Zls a Ravenna, Priolo: "Lavoriamo fin da subito su investimenti e infrastrutture strategiche"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cooperative agroalimentari: Maretti sul posizionamento nel 2026; Maretti (Legacoop): nel 2026 migliorare posizionamento settore agroalimentare.

legge bilancio analisi legacoopLegacoop Romagna: “Legge di bilancio, un testo con molte ombre” - “Un testo con molte ombre, lacune e pochissime luci, che propone interventi quasi rituali che non riusciranno ad incentivare la ripresa dei consumi e ... corriereromagna.it

legge bilancio analisi legacoopLegacoop, la crisi climatica pesa sulle cooperative agroalimentari - Dazi internazionali, crisi climatica, stagnazione dei consumi e difficoltà di accesso ai mercati esteri: il 2026 si apre per l’agroalimentare italiano sotto il segno dell’incertezza. greenreport.it

Gamberini (Legacoop): “Poco sui salari, nulla per le imprese su energia e dazi” - Bene «il quadro di stabilità che emerge dalla legge di bilancio, con il rispetto dei parametri europei». repubblica.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.