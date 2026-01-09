Legge di bilancio l' analisi di Legacoop | Niente su zls infrastrutture e sanità territoriale

La Legge di Bilancio, secondo l’analisi di Legacoop, presenta diverse criticità. Il testo si caratterizza per molte lacune e interventi di scarsa incisività, in particolare su ZLS, infrastrutture e sanità territoriale. Mancano previsioni concrete di riforma del lavoro e del fisco, elementi essenziali per favorire la ripresa economica e sostenere lo sviluppo del Paese.

"Un testo con molte ombre, lacune e pochissime luci, che propone interventi quasi rituali che non riusciranno ad incentivare la ripresa dei consumi e da cui non emergono le necessarie previsioni di riforma vera del lavoro e del fisco". Questo il giudizio sulla legge di Bilancio 2026 che emerge. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Manovra senza visione: Legacoop e Prometeia smontano la Legge di Bilancio Leggi anche: Zls a Ravenna, Priolo: "Lavoriamo fin da subito su investimenti e infrastrutture strategiche" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cooperative agroalimentari: Maretti sul posizionamento nel 2026; Maretti (Legacoop): nel 2026 migliorare posizionamento settore agroalimentare. Legacoop Romagna: “Legge di bilancio, un testo con molte ombre” - “Un testo con molte ombre, lacune e pochissime luci, che propone interventi quasi rituali che non riusciranno ad incentivare la ripresa dei consumi e ... corriereromagna.it

Legacoop, la crisi climatica pesa sulle cooperative agroalimentari - Dazi internazionali, crisi climatica, stagnazione dei consumi e difficoltà di accesso ai mercati esteri: il 2026 si apre per l’agroalimentare italiano sotto il segno dell’incertezza. greenreport.it

Gamberini (Legacoop): “Poco sui salari, nulla per le imprese su energia e dazi” - Bene «il quadro di stabilità che emerge dalla legge di bilancio, con il rispetto dei parametri europei». repubblica.it

Nella legge di bilancio 2026 un buono scuola da 1500 euro per famiglie a reddito medio-basso e un chiarimento sull’esenzione Imu - facebook.com facebook

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità. Proseguiamo nel x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.