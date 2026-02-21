Lecchesi sempre più soli in casa | La sfida è una crescita sostenibile

A Lecce, molte persone anziane vivono da sole, e questa situazione sta peggiorando. Le famiglie si riducono e le case si vuotano, lasciando molti over 65 senza compagnia. Nonostante ciò, la città continua a crescere, con nuovi residenti e attività che attirano giovani e famiglie. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela degli anziani. La comunità cerca soluzioni per migliorare la qualità di vita di chi rimane solo in casa.

I lecchesi invecchiano e sono sempre più soli. Lecco però tiene, non si svuota, anzi cresce. Nella città dei Promessi sposi risiedono 47.642 abitanti, quasi 400 in più dei 47.233 di fine 2024. L'anno scorso a Lecco sono nati 266 bambini, mentre i morti sono stati 478: la differenza è stata tuttavia ampiamente colmata da nuovi lecchesi che si sono trasferiti in città da altri posti e che sono stati anche molti di più di quanti invece hanno scelto o dovuto trasferirsi altrove. Le femmine sono quasi 25mila, i maschi meno di 23mila. Più di 5.600 gli stranieri, pari all'11,5%, in aumento. Ci sono più anziani che minorenni: gli over 65 sono 11.

