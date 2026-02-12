Italia 2026 | Startup innovazione e imprese al lavoro per una crescita sostenibile e un futuro più resiliente

Modena si mette in moto. Le aziende e le startup del territorio si preparano ad affrontare il 2026 con nuove energie. Sono pronti a investire, creare e innovare, grazie anche agli incentivi della Legge di Bilancio. La città si impegna per un futuro più sostenibile e resiliente, puntando su un sistema produttivo più forte e competitivo.

Rilancio Imprenditoriale: Modena e l’Italia alla Prova del 2026. Modena e l’intero sistema produttivo italiano si preparano ad affrontare il 2026 con un rinnovato slancio, sostenuto da una combinazione di fattori che vanno dalla vitalità delle startup innovative agli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio. L’obiettivo è trasformare le sfide economiche globali in opportunità di crescita, investendo in ricerca, tecnologia e sostenibilità, con un’attenzione particolare all’imprenditoria femminile. Un Contesto in Evoluzione. L’era attuale è segnata da una continua ridefinizione dei modelli di business, un processo che richiede una visione strategica e una capacità di adattamento rapida.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Italia si presenta al Ces 2026 di Las Vegas con 51 startup selezionate da Ice, testimonianza di un ecosistema innovativo in crescita.

Al CES 2026, l’innovazione prende forma attraverso il contributo di sette startup che presentano soluzioni tecnologiche avanzate.

Argomenti discussi: Iniziative e opportunità per l'ecosistema italiano dell'innovazione nel 2026; Accelerare lo sviluppo di soluzioni AI: il 24/2 a Bologna l’AInnovation Startup Contest 2026; La startup spaziale Alpha Impulsion riceve il premio europeo Game-Changing Innovation da 950.000 euro; Il futuro dell'energia a NEST Connect 2026 e gli altri eventi su tecnologia e startup a febbraio.

Investire nell’Innovazione: a Bari l’incontro sul Venture Capital come motore di crescitaL’incontro ha offerto l’opportunità di ascoltare protagonisti del mondo dei Private Markets e della gestione patrimoniale istituzionale, confrontandosi su strategie e strumenti per colmare il divario ... giornaledipuglia.com

Investire nell'innovazione: come attrarre risorse per le aziende pugliesiLa sala è piena di quelli che - detta volgarmente - ci mettono i soldi. Venture capital e private equity sono locuzioni che indicano più o meno la stessa cosa: i grandi fondi di investimento che aiuta ... rainews.it

Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, l’incentivo Smart&Start Italia rappresenta una delle principali misure nazionali a supporto della nascita e dello sviluppo di startup innovative ad alto contenuto tecnologico. Smart&St - facebook.com facebook

I cambiamenti concreti che porterebbero l’Italia tra i grandi paesi innovativi: 1-Family-Offices che investano il 10% del loro patrimonio in Venture Capital (VC) 2-Fondi Pensione, Casse, Fondazioni Bancarie, assicurazioni che investano 2-5% del proprio patrim x.com