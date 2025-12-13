Sarri dopo Parma Lazio | Prossima partita? Siamo abituati se siamo 11… bene Ecco cosa ci può dare questa vittoria questa partita mi ricorda…

Dopo la vittoria contro il Parma al Tardini, Maurizio Sarri ha commentato il risultato e l'importanza della prestazione della Lazio. L’allenatore biancoceleste ha sottolineato l’abitudine alla pressione e ha condiviso le sue impressioni sulla partita, evidenziando come questa possa influenzare il cammino della squadra nel proseguo del campionato.

Sarri dopo Parma Lazio: il tecnico dei biancocelesti ha parlato così del match vinto al Tardini nella 15a giornata di Serie A Dopo l’intervento di Carlos Cuesta, è stato il turno di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che ai microfoni di DAZN ha commentato il successo ottenuto al Tardini contro il Parma. Una vittoria di . Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sarri dopo Parma Lazio: «Prossima partita? Siamo abituati, se siamo 11… bene. Ecco cosa ci può dare questa vittoria, questa partita mi ricorda…»

