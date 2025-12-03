Sticchi Damiani racconta | Al Lecce otto anni intensi difficilissimi | ho dovuto affrontare assieme ai miei soci e dirigenti momenti duri Abbiamo questo doppio svantaggio

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha ricostruito il percorso che ha trasformato un club sull’orlo del baratro in un modello di gestione virtuosa Ospite delle colonne de La Gazzetta dello Sport, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha ricostruito il percorso che ha trasformato un club sull’orlo del baratro in un modello di gestione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sticchi Damiani racconta: «Al Lecce otto anni intensi, difficilissimi: ho dovuto affrontare, assieme ai miei soci e dirigenti, momenti duri. Abbiamo questo doppio svantaggio»

