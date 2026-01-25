Veltroni esalta Spalletti però… Ha trovato macerie e ha messo insieme una squadra Ma come si fa a non avere nostalgia di Conte?

Walter Veltroni ha espresso apprezzamento per il lavoro di Luciano Spalletti, sottolineando come abbia ricostruito una squadra partendo da una situazione difficile. Tuttavia, ha anche commentato con un certo rimpianto l’assenza di Antonio Conte, riconoscendo il suo impatto nel calcio italiano. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel giorno di Juve Napoli, offrendo una riflessione sul passato e il presente delle squadre di vertice.

Spalletti esalta Conceicao: «Può aiutare la squadra: ha caratteristiche molto particolari». Cos’ha detto sul portogheseLuciano Spalletti ha sottolineato l’importanza di Conceicao nel reparto offensivo, evidenziando le sue caratteristiche tecniche e la capacità di adattarsi rapidamente alla squadra.

Leggi anche: Conte nel post partita di Napoli Eintracht: «Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Abbiamo avuto occasioni, ma ci manca la concretezza»

Veltroni ha parlato così di Luciano Spalletti e Antonio Conte nel giorno di Juve Napoli. Queste le sue dichiarazioniVeltroni ha parlato così di Luciano Spalletti e Antonio Conte nel giorno di Juve Napoli. Queste le sue dichiarazioni Walter Veltroni, politico, scrittore e grande tifoso bianconero, ha parlato nel gio ... calcionews24.com

Veltroni: Spalletti-Conte che spettacolo!Juve-Napoli è la sfida tra due malati di calcio, con il carattere caldo e i destini che si incrociano. E il cuore di Antonio è sempre allo Stadium ... tuttosport.com