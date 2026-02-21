Lecce Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A
Alle ore 18 di oggi, sabato 21 febbraio 2026, Lecce e Inter si affrontano allo stadio Via del Mare di Lecce nella 26ª giornata di Serie A. La partita attira l’attenzione degli appassionati che cercano di seguire l’incontro in diretta streaming o in tv. Entrambe le squadre puntano a ottenere punti fondamentali per la classifica. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni. I tifosi sono pronti a seguire ogni momento dell’incontro.
Lecce Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. LECCE INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 18 Lecce e Inter scendono in campo allo stadio Via del mare di Lecce, partita valida per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lecce Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Lecce e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it
