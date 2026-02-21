Lecce Inter pagelle | Dimarco deve giocare sempre Thuram fantasma Akanji che personalità
Dimarco si distingue come protagonista nella vittoria dell’Inter contro il Lecce, grazie a una prestazione solida e determinata. La squadra nerazzurra conquista il nono successo esterno consecutivo in Serie A, grazie a un gol di testa e a un’altra rete in contropiede. Thuram fatica a incidere, mentre Akanji mostra sicurezza e personalità in difesa. Il match si decide nel secondo tempo con due gol rapidi dell’Inter.
Lecce Inter pagelle. L’ Inter batte il Lecce 2-0 al Via del Mare e ottiene la nona vittoria consecutiva in trasferta in Serie A. Non perde dalla trasferta del Maradona. Un’altra vittoria meritata giunta nella ripresa grazie alle reti dei subentrati Mkhitaryan e Akanji. Ecco le pagelle. Lecce Inter pagelle. Sommer 6 Praticamente spettatore. Intervento degno di nota solo su qualche presa bassa e su un paio di uscite: non corre veri rischi e incassa un clean sheet che fa bene a tutti. Bisseck 6,5 Ritrova spazio e dà la solita presenza fisica. Ordinato dietro, utile anche in fase di costruzione con qualche verticale interessante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Pagelle Lecce Inter: Thuram indolente, Mkhitaryan e Akanji le mosse vincenti dalla panchina!Thuram si distingue per un primo tempo senza energie, influenzando negativamente la prestazione del Lecce.
Lecce-Inter 0-2, le pagelle: Mkhitaryan (7) un gol che pesa, Akanji (7) ancora decisivoMkhitaryan ha segnato un gol importante e ha contribuito alla vittoria dell’Inter contro il Lecce.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter, le pagelle di CM: Esposito alla Crespo, Dimarco una freccia; Inter-Juve, le pagelle: Bastoni, il tuffo non gli fa onore, 4,5. Cuore Locatelli, 7; Inter-Juventus 3-2, pagelle e tabellino: Zielinski mago, Locatelli da capitano, Pio Esposito da vero 9, Bastoni 'frega' Kalulu, non basta un grande Bremer; Inter-Juve, moviola: non c'è il rosso per Kalulu, ma è simulazione di Bastoni.
Lecce-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco ancora decisivo con i suoi assistI voti della squadra nerazzurra e le pagelle sui migliori e peggiori contro il Lecce. msn.com
Pagelle di Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan-Akanji, è fuga per la vittoria. I cambi di Chivu fanno crollare il muro salentinoSerie A, Lecce-Inter 0-2: i giallorossi reggono un tempo poi crollano sotto i colpi di Mkhitaryan e Akanji. Per la squadra di Chivu è +10 sul Milan. sport.virgilio.it
Serie A, Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-26-risul - facebook.com facebook
Il premio di MVP di Lecce-Inter va, ancora una volta, a Federico Dimarco. Sempre più diretto verso il record di assist nella storia della Serie A x.com