Lecce Inter pagelle | Dimarco deve giocare sempre Thuram fantasma Akanji che personalità

Dimarco si distingue come protagonista nella vittoria dell’Inter contro il Lecce, grazie a una prestazione solida e determinata. La squadra nerazzurra conquista il nono successo esterno consecutivo in Serie A, grazie a un gol di testa e a un’altra rete in contropiede. Thuram fatica a incidere, mentre Akanji mostra sicurezza e personalità in difesa. Il match si decide nel secondo tempo con due gol rapidi dell’Inter.

Lecce Inter pagelle. L’ Inter batte il Lecce 2-0 al Via del Mare e ottiene la nona vittoria consecutiva in trasferta in Serie A. Non perde dalla trasferta del Maradona. Un’altra vittoria meritata giunta nella ripresa grazie alle reti dei subentrati Mkhitaryan e Akanji. Ecco le pagelle. Lecce Inter pagelle. Sommer 6 Praticamente spettatore. Intervento degno di nota solo su qualche presa bassa e su un paio di uscite: non corre veri rischi e incassa un clean sheet che fa bene a tutti. Bisseck 6,5 Ritrova spazio e dà la solita presenza fisica. Ordinato dietro, utile anche in fase di costruzione con qualche verticale interessante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

