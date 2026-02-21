Pagelle Lecce Inter | Thuram indolente Mkhitaryan e Akanji le mosse vincenti dalla panchina!

Thuram si distingue per un primo tempo senza energie, influenzando negativamente la prestazione del Lecce. Mkhitaryan e Akanji entrano dalla panchina e cambiano il volto della partita con giocate decisive. Il tecnico del Lecce ha deciso di inserire subito i due giocatori, sperando di invertire il risultato. La partita si accende dopo le sostituzioni, con occasioni create grazie alle mosse dell’allenatore. La sfida tra Lecce e Inter continua a offrire spunti interessanti.

© Internews24.com - Pagelle Lecce Inter: Thuram indolente, Mkhitaryan e Akanji le mosse vincenti dalla panchina!

di Giuseppe Colicchia Pagelle Lecce Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Via del Mare, sfida valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Lecce Inter, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Via del Mare. TOP a fine primo tempo: Pio Esposito. FLOP a fine primo tempo: Thuram. TOP a fine partita: Akanji, Mkhitaryan, Dimarco, Pio Esposito. FLOP a fine partita: Thuram, Sucic. 3-5-2: Sommer; Bisseck, de Vrij (Akanji), Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic (Mkhitaryan), Dimarco; Thuram, Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com Pagelle Inter Lecce: Pio Esposito salva Chivu e i nerazzurri vanno in fuga! Male Mkhitaryan e ThuramLe pagelle di Inter-Lecce analizzano le prestazioni dei giocatori nella sfida di San Siro, valida per la 16ª giornata di Serie A. Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-2. nerazzurri avanti con Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol, portando l’Inter in vantaggio contro il Lecce. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pagelle nerazzurre: Zielinski e Pio decisivi, Thuram non punge; Inter-Juve, le pagelle: Bastoni, il tuffo non gli fa onore, 4,5. Cuore Locatelli, 7; Pagelle di Bodo-Inter: Lautaro serata amara (5), Thuram entra da spettatore (5); L'Inter perde Lautaro: problema al polpaccio. Lecce-Inter, diretta Serie A: Mkhitaryan e Akanji show, Lecce ko. Tutte le dichiarazioniI nerazzurri sono ospiti al Via del Mare dei salentini di Di Francesco: l'obiettivo è quello di allungare in testa alla classifica ... tuttosport.com LIVE - Lecce-Inter, le ufficiali: gioca De Vrij dietro, a centrocampo spazio a Sucic e Frattesi. Thuram con EspositoIn attesa di capire come ribaltare il brutto 3-1 rimediato mercoledì in Norvegia e tentare l’assalto agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter deve ora sfruttare quello ... fcinternews.it Le nostre pagelle dopo Cagliari-Lecce: il capitano schierato a sorpresa ci mette il cuore, ma Caprile ha responsabilità su entrambi i gol. - facebook.com facebook Cagliari-Lecce, le pagelle: quanti errori Caprile, 4.5. Gandelman si prende la scena, 7 x.com