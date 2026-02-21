Lecce Inter LIVE 0-0 | punizione insidiosa di Dimarco Thuram gira di testa a lato

Dimarco ha sfiorato il gol con una punizione potente, ma Thuram ha mandato di testa a lato durante la partita tra Lecce e Inter. La gara si gioca al Via del Mare, con i padroni di casa che cercano punti importanti per la salvezza. Il pubblico assiste a un incontro ricco di occasioni, mentre i giocatori si impegnano in un ritmo intenso. La partita prosegue senza reti, con entrambe le squadre alla ricerca della svolta.

© Internews24.com - Lecce Inter LIVE 0-0: punizione insidiosa di Dimarco, Thuram gira di testa a lato

di Stefano Cori Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Via del Mare per Lecce Inter, la partita valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526. I salentini, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Cagliari e attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, ospitano i nerazzurri. La squadra di Chivu è capolista con 61 punti ed è reduce dal derby d’Italia vinto contro la Juventus per 3 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 18? – Punizione insidiosa di Dimarco, Thuram gira di testa a lato 10? – Luis Henrique vicinissimo al vantaggio! Ammonito De Vrij 1? – Thuram subito pericoloso! Cambio immediato nel Lecce, Siebert per Gaspar Partiti al Via del Mare! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com Sassuolo Inter 0-1 LIVE: clamorosa traversa di Dimarco su punizione!Questa sera al Mapei Stadium di Sassuolo si gioca il match tra il team di casa e l’Inter, valido per il 24° turno di Serie A. Sassuolo Inter 0-2 LIVE: Thuram raddoppia su un cioccolatino di Dimarco!Questa sera al Mapei Stadium Sassuolo e Inter si affrontano nel match del 24° turno di Serie A. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lecce-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lecce-Inter, la diretta; Lecce-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Inter, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv. Live - Lecce-Inter, squadre rientrate negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio d'inizio al Via del MareLECCE-INTER 0-0 LIVE MATCH 7' - Dimarco raccoglie un pallone vacante e calcia dal limite, senza inquadrare la porta. 5' - Fischi per Bastoni a ogni tocco di pallone. Francamente, scene deprecabili. Tu ... msn.com Lecce-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Lecce-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it SERIE A | In campo Lecce-Inter DIRETTA x.com Serie A, in campo Lecce-Inter: i salentini a caccia di punti salvezza Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 eri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-26-ri - facebook.com facebook